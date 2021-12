Trânsito continua interditado nas imediações do Dique do Tororó

O trânsito segue interditado na avenida Vasco da Gama na manhã desta sexta-feira, 13, para quem vai para a Rótula dos Barris, sob o viaduto Rômulo Almeida. O bloqueio acontece por conta da obra em um trecho na rede distribuidora de água nas imediações do Dique do Tororó, onde houve um vazamento no dia anterior.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), operários e maquinários continuam no local, afetando o tráfego na região. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) divulgou nesta quinta que a obra deveria ser finalizada até a noite desta quinta, contudo isso não ocorreu.

O serviço afetou o abastecimento de água em sete localidades de Salvador. Mas não há informações se o fornecimento continua suspenso.

