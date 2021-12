Trânsito congestionado marca volta à capital baiana

Quem adotou a estratégia de retornar a Salvador nesta segunda-feira, 27, fugindo dos transtornos dos engarrafamentos causados pelo grande fluxo de veículos do interior para a capital após os festejos juninos, também teve que enfrentar congestionamentos nas principais vias do estado.

A estudante Beatriz Santana, de 20 anos, escolheu a manhã desta segunda-feira, 27, para sair da cidade de Candeal, distante 176 km de Salvador, com a expectativa de fazer uma viagem mais tranquila. "Não adiantou muito ter optado por vir hoje (segunda-feira) para fugir do trânsito, acabei gastando cinco horas para chegar a Salvador. Em dias normais, faço esse trajeto em três horas", relatou.

Quem também passou por contratempos foi a psicóloga Diny Sena, 28, que tentava voltar de Amargosa desde a tarde do último domingo. "Como as passagens haviam esgotado, tive que ir para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde acabei cancelando a viagem por conta do congestionamento do domingo, mas mesmo assim enfrentei o trânsito lento para chegar a Salvador", disse ela.

"Saímos de Feira de Santana às 7h e chegamos a Salvador às 10h. Apresentamos uma hora de atraso em relação a dias normais. No domingo, fizemos esse mesmo percurso com cinco horas de atraso", disse o motorista da empresa Santana, Carlos Eduardo Oliveira, 42.

BR-324

De acordo com a Agência Estadual de Regulamentação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba), o movimento de passageiros no Terminal Rodoviário de Salvador manteve-se intenso durante as primeiras horas da manhã desta segunda por conta de um congestionamento na BR-324.

O órgão informou que parte dos 30% dos 175 mil passageiros que ainda não desembarcaram na capital baiana devem permanecer nos destinos por conta das férias escolares.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o maior ponto de retenção se deu, na manhã desta segunda, no trecho que liga Feira de Santana a Salvador.

A ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, informou que cerca de 205 mil carros trafegaram durante o feriado de São João pela via. O órgão registrou, ainda, um congestionamento de 12 quilômetros no final da tarde desta segunda, na altura km-542, nas proximidades da cidade de Amélia Rodrigues.

O sistema ferryboat também operou durante a segunda com saídas extras, especialmente de Bom Despacho (Itaparica).

