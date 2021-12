Transferência de idosos será discutida em duas audiências

Duas audiências previstas para ocorrer nos dias 13 de novembro e 6 de dezembro irão discutir soluções para a possível transferência dos idosos do abrigo Dom Pedro II, localizado no bairro da Boa Viagem.

A primeira, segundo a assessoria da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) será realizada na sede do Ministério Público (MP-BA), em Nazaré, o que não foi confirmado pelo órgão.

A assessoria de imprensa do MP-BA só confirma o encontro previsto para o dia 6 de dezembro e já divulgou a informação em seu portal.

As audiências serão realizadas com participação de representantes do poder público e da sociedade em geral. Atualmente, o abrigo acolhe cerca de 70 idosos, e deve ser refomado, por conta de problemas em sua estrutura.

Abrigo provisório

A Semps acolherá os idosos durante o período de reestruturação. No dia da audiência, o órgão deve apresentar possíveis locais que irão servir de abrigos temporários.

A prefeitura de Salvador, que administra o abrigo, realizou inspeção técnica no local, no último dia 22 de setembro. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os engenheiros encontraram irregularidades na estrutura física do local durante a avaliação.

Rachaduras espessas no casarão do fundo que podem causar desabamento; pontos de umidade no pavilhão lateral onde funciona a ala feminina; comprometimento do casarão principal e o localizado ao fundo que foram isolados.

Na última reunião, no dia 6 deste mês, com a presença dos promotores Ulisses Campos e Valmiro Macedo e representantes da Procuradoria da Câmara, ficou decidido que a Ouvidoria da Câmara fará visita aos locais para onde o município pretende transferir os idosos e remeterá ao MP-BA um relatório sobre as condições estruturais da unidade.

A reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Semps para esclarecer questões sobre o assunto, porém não obteve retorno do órgão até o fechamento desta edição.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

