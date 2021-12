Transferência da sede de A TARDE marcou pioneirismo

Instalado há muitos anos na Praça Castro Alves, na capital baiana, o jornal A TARDE, com seu letreiro no alto do prédio, constituía um ponto de referência. Deslocá-lo para outro local seria uma temeridade.

Aconteceu, entretanto, que a grande novidade da época era o sistema "off-set", sendo um dos seus fabricantes a firma Goss, sediada em Chicago. Para lá fui, disposto a qualquer preço adquirir um conjunto de unidades para enfrentar alguns periódicos novos, desde que a nossa rotativa obsoleta Mann não se enquadraria nas exigências da modernidade.

Aí, deu-se o impasse: na Praça Castro Alves - como se dizia - não caberia o novo equipamento. Aconselhado, então, pelo meu saudoso primo Nilo Simões Pedreira, adquiri o terreno triangular onde se encontra a atual sede, então rodeado de charcos e ao lado de um rio. Demos início à construção do prédio, de onde saiu pronto, em 1º de março de 1972, o primeiro jornal impresso na nova máquina. Posteriormente, para o recebimento da 2ª rotativa foi edificada a ampliação do conjunto.

Essa é a história, em resumo, do pioneirismo que, até então, imprimiria todas as iniciativas dessa folha que se intitula vespertina, mas que, no entanto, está manhã, tarde e noite a serviço da Bahia.

adblock ativo