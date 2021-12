Transexual morto foi confundido com informante da polícia; mandante está preso

O suspeito de tráfico de drogas Julimar da Paixão Pereira, conhecido como 'Lenga', foi apresentado pela polícia nesta terça-feira, 24, como mandante da morte do vendedor transexual Thadeu Nascimento em maio deste ano, no bairro de Fazenda Grande II. Ele possuía mandado de prisão em aberto e foi capturado por unidades do Departamento de Homicídios e proteção á Pessoa no último domingo, 22, no Parque das Bromélias, em São Cristóvão.

Segundo a polícia, Lenga comandava o comércio de drogas no condomínio onde morava, na região conhecida como 'Gruta da Pratinha', em Fazenda Grande II, onde a vítima, conhecida como "Têu", também residia. Ele acreditava que o vizinho teria denunciado o tráfico de drogas no local, após ter acesso a mensagens enviadas para o grupo do condomínio numa rede social, do qual os dois faziam parte.

Segundo o delegado Alexandre Narita, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a vítima também foi confundida com um informante porque sempre usava seu celular na janela do apartamento onde morava durante operações da polícia no local, o que chamou a atenção dos criminosos. "O caso não possui relação com crime de ódio pelo fato de a vítima ser transexual. Esta hipótese foi logo afastada. Os criminosos acreditavam que ele passava informações para a polícia, então arrombaram o portão da casa, levaram a vítima despida, executaram e abandonaram o corpo", explica o delegado.

Além de Lenga, outras pessoas que estão envolvidas no crime estão sendo procuradas. São elas: Evanildo Santos de Oliveira, Antônio Carlos Ribeiro Conceição e Jonathas Crisley Oliveira dos Santos. Paulo Henrique Ângelo dos Santos, que também participou do homicídio, já está preso.

adblock ativo