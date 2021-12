Transexual é internada no HGE após ser esfaqueada no Largo de Roma

Uma transexual foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira, 4, no Largo de Roma, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Lucas Mateus Santos Conceição, de 23 anos, foi atingida por golpes de faca desferidos por um homem ainda não identificado.

Ainda conforme a polícia, o suspeito tem atacado constantemente profissionais do sexo que atuam naquela região. A ocorrência foi registrada no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE) e encaminhada para a 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), que apura o caso.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O caso foi tipificado como tentativa de homicídio.

adblock ativo