Transalvador: veículos são liberados aos sábados

Quem teve o veículo recolhido ao pátio da Transalvador agora terá mais um dia na semana para regularizar a situação e poder retirá-lo. O setor de liberação de veículos apreendidos do órgão passa a funcionar também aos sábados, das 9 às 12h e das 14 às 16h. Cerca de 700 carros aguardam liberação no pátio da Transalvador, no bairro dos Barris, em Salvador.

Para o superintendente Fabrizzio Muller, a medida vai "atender as pessoas que não têm tempo durante a semana", além de desocupar o pátio do órgão. De segunda a sexta-feira, o expediente é das 8h30 às 17h.

O proprietário legal deve estar munido do documento do carro, e da habilitação. É necessário pagar taxas de guincho e diárias.

