Transalvador vai invalidar mais de 1.500 multas

Mais de 1.500 autuações de infração de trânsito serão invalidadas pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). As ocorrências foram registradas entre os dias 16 de março e 13 de abril pelo fotossensor instalado no cruzamento da Avenida Amaralina com a Rua do Balneário.

De acordo com o órgão, o equipamento registrava veículos que trafegavam acima de 60 km/h, velocidade máxima permitida na via desde 2006. Mas a placa de sinalização no local está desatualizada e indicava o limite de 70 km/h, induzindo o motorista ao erro.

O aparelho, que está desligado, foi instalado em março. O fotossensor só será reativado após a mudança da placa com o limite correto de velocidade na via.

