Transalvador suspende atendimento no Detran para realizar reforma

A partir desta segunda-feira, 18, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não atenderá no posto do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), na avenida ACM. A suspensão do atendimento acontece por conta de uma reforma que será realizada no local.

Durante o período de inatividade, qualquer requerimento deverá ser realizado na sede do órgão, no Vale dos Barris, no setor de multas. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Segundo o órgão municipal, não há uma data exata de quando o serviço retornará normalmente ao Detran.

