Transalvador só atende casos de emergência neste domingo

Os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) decidiram que neste domingo, 19, o orgão só vai atender chamadas de emergência, aquelas com vítimas, nos bairros da capital.

De acordo com um agente, que não quis se identificar, o protesto acontece por conta da grande demanda de serviços e pela falta de pagamento das horas extras dos finais de semana trabalhados. "A ordem é só ir para rua caso haja chamados de emergência, como acidentes com vítimas, por exemplo", afirmou o servidor.

Chamados de acidentes que não têm vítimas ou de carros que fecham saídas de garagens, que são as maiores reclamações que a Transalvador recebe, não estão sendo feitos neste domingo. Ainda não há previsão de quando o atendimento de todas as ocorrências será retomado. A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o Superintendente da Transalvador, Alberto Gordilho, mas não obteve resposta.

