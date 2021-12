Transalvador remove 18 lombadas eletrônicas em 15 dias

Dezoito lombadas eletrônicas, equipamentos que fiscalizam o excesso de velocidade dos veículos, foram retiradas das avenidas Bonocô e Paralela, além do Dique do Tororó, pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).



De acordo com Marcelo Corrêa, diretor do órgão municipal, a remoção - iniciada há 15 dias - foi feita porque os aparelhos já estavam inoperantes. "Os equipamentos foram desligados desde a antiga gestão, devido ao vencimento do prazo do contrato", explicou.



Ainda segundo Corrêa, no início do ano passado, a locadora responsável pelo serviço, a Eliseu Kopp Tecnologia, religou os fotossensores a pedido da prefeitura. Entretanto, os equipamentos funcionavam apenas em carácter educativo.

"Eles apenas registravam a velocidade para estimular as pessoas a respeitarem o limite da via, mas os condutores não estavam sendo multados pelas infrações", afirmou.

Conforme Fabrizzio Muller, a gestão passada não havia deixado orçamento para a contratação de 2013. "Resolvemos partir do zero, com um estudo técnico e, agora, planejamos abrir, ainda este mês, um processo licitatório e trabalhar muito para que 300 novos equipamentos sejam instalados após o Carnaval", disse.

Ainda de acordo com o gestor, um novo contrato firmado no início deste ano garantiu a instalação de 80 fotossensores novos e mais modernos. Os novos radares fiscalizam o excesso de velocidade, o avanço de sinal vermelho e a parada em faixa de pedestre.

População

A auxiliar de limpeza, Luzinete Araújo, 37, afirma que ficou mais difícil atravessar a rua na avenida Vasco da Gama, proximidades do Dique do Tororó. "Aqui, depois do viaduto, havia uma lombada, os motoristas eram mais cautelosos. Agora, passam muito rápido, nem o sinal vermelho eles respeitam", diz.

O taxista Carlos Henrique aprovou a remoção. "O trânsito fica mais livre. Aqui, no Dique, há três sinaleiras, nem há como correr. Na maioria das vezes, o trânsito fica engarrafado na região", disse.

O motorista Emanuel Lira, 59 anos, também comemorou o desligamento dos redutores de velocidade eletrônicos. "Já levei duas multas na Dorival Caymmi, e olha que estava a 65 quilômetros por hora. Eu reconheço que os radares reduzem acidentes, mas o trânsito está muito caótico; quanto mais livre, melhor", opinou.

Até o fechamento desta edição, a Transalvador não soube informar o número de infrações registradas em 2013.

