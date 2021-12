Transalvador reboca cinco veículos em Itapuã

Um dia após A TARDE publicar reportagem sobre ciclofaixas na capital - o que incluiu listar irregularidades como estacionamento indevido na via para bicicletas -, a Transalvador notificou 43 condutores que cometeram esse tipo de infração, na segunda-feira, 24, na avenida Dorival Caymmi (Itapuã).

Além das notificações, cinco veículos foram rebocados para o pátio do órgão, nos Barris. No domingo, a Transalvador também removeu um contêiner que estava sobre a ciclofaixa da avenida.

Um dos veículos rebocados ontem foi um VW Gol, branco, com a placa de táxi NZZ-9504, da cidade de Tucano (BA). O carro foi removido sem a presença do proprietário, que, cerca de meia hora após o reboque, não havia aparecido no local.

A iniciativa dos agentes foi aplaudida por quem utiliza bicicleta no bairro, como o feirante Edmilson dos Santos, 44 anos. "Tem que rebocar, porque os motoristas não respeitam o pouco espaço destinado às bicicletas", avaliou.

Infrações

Segundo a assessoria de comunicação da Transalvador, estacionar sobre a ciclovia é infração grave, que rende ao condutor perda de cinco pontos na carteira nacional de habilitação (CNH) e multa de R$ 127,69.

Ainda conforme a assessoria, para liberar o contêiner, o proprietário deverá pagar o valor da diária no pátio do órgão e o custo do reboque. O mesmo se aplica aos veículos. A taxa do guincho é de R$ 280,90 e a diária é R$ 44,94.

Na reportagem do último domingo, A TARDE chamou a atenção para o fato de que o desrespeito às normas de trânsito provocou aumento de 34% nos acidentes com ciclistas entre 2013 e 2014.

adblock ativo