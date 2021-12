Transalvador realiza perícia em local de acidente com ônibus

Engenheiros e técnicos da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizaram uma perícia, nesta sexta-feira, 14. no local em que um ônibus da empresa Integra caiu de uma ribanceira, na região do Parque Bela Vista, na capital baiana.

A inspeção teve o intuito de analisar aspectos como condições do asfalto, traçado da via, sinalização e possibilidade de implantação de contenções. Com isso, a Transalvador irá avaliar mudanças no trecho para reforçar a segurança viária.

Vinte e sete passageiros ficaram feridos, na noite da quinta, 13, após o coletivo despencar de uma altura de aproximadamente 10 metros nas imediações do Shopping Bela Vista.

Quatro pessoas foram encaminhadas a hospitais da capital baiana em estado grave. Um homem ficou preso às ferragens e teve o braço amputado.

