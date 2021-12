Transalvador realiza operação para feriado da Páscoa

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), inicia nesta terça-feira,11 uma operação especial por conta da Semana Santa.

De acordo com a Transalvador, a ação, que contará com cerca de 120 agentes por turno, será realizada na região do sistema ferryboat, rodoviária, Feira de São Joaquim, Mercado do Peixe de Água de Meninos e no bairro de Sete Portas.

Segundo o órgão, no Mercado Popular de Água de Meninos, Sete Portas e São Joaquim, a operação será realizada com foco na orientação das pessoas que vão em busca de produtos típicos e acabam estacionado em locais indevidos.

No Terminal Rodoviário e no ferryboat, a operação visa orientar os veículos nos acessos de embarque e desembarque, evitando congestionamentos.

Os trabalhos desta operação seguem até a próxima segunda, 17.

adblock ativo