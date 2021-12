Transalvador realiza leilão de veículos usados na próxima segunda

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizará na próxima segunda-feira, 27, um leilão de veículos usados e sucatas, no Real Classic Bahia Hotel, no bairro da Pituba, em Salvador.

Conforme informado pela Transalvador, os interessados podem visitar os lotes para avaliação até esta sexta, 24, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Rodando Legal, empresa contratada pelo órgão, na avenida Vasco da Gama, no Engenho Velho de Brotas e em Mussurunga I. Os valores vão de R$ 100 para as sucatas até R$ 5,4 mil para os veículos.

No ato da arrematação, o licitante vencedor pagará o valor integral do total do lance, em boleto bancário, e a nota fiscal só será emitida após compensação bancaria. Podem participar candidatos maiores de 18 anos (exceto para os lotes avaliados como sucata) e pessoas jurídicas aptas a participar do leilão.

Os documentos necessários são carteira de identidade original e CPF, para pessoa física. Já para pessoa jurídica, é necessário apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos conforme enquadramento jurídico e tributário da empresa participante.

Osinteressados em participar do leilão online deverão se cadastrar no portal, com 48 horas de antecedência ao início do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

