Transalvador prevê fluidez no trânsito após obras no Imbuí

Moradores do Imbuí esperam que os engarrafamentos no bairro reduzam a partir da entrega de obras de mobilidade urbana que estão sendo realizadas no bairro. As duas intervenções feitas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão previstas para ser finalizadas na próxima semana.

Iniciadas no mês passado e com custo de R$ 150 mil, as obras estão sendo realizadas em um trecho próximo à rua Jayme Sapolnick, onde será construída uma passagem direta por meio de um trecho expresso para a avenida Jorge Amado. Há, ainda, uma outra passagem que ligará a avenida Jorge Amado a uma área residencial.

A técnica de enfermagem Luciene Moura, 41, mora na região e contou que sofre frequentemente com os engarrafamentos no bairro. Segundo ela, os congestionamentos costumam ocorrer no início da manhã e da noite. “Eu nem sabia qual era a finalidade dessa obra. Aqui engarrafa demais. É um caos, um sufoco. Quero ver em que vai melhorar essa obra”, afirmou.

150 mil 150 mil

Novo acesso

A Transalvador informou, ainda, que o novo acesso que ligará a rua Jayme Sapolnick à Rua das Araras será semaforizado. Ele está localizado num trecho ao lado do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

“(O novo acesso) permitirá que os veículos que querem ir em direção à avenida Paralela peguem o primeiro retorno e não precisem ir até o início da Jorge Amado para retornarem”, ressaltou, em nota, o órgão.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o objetivo é “melhorar a fluidez no trânsito da região e diminuir o ponto de retenção que se forma no início da Jorge Amado em horários de pico”.

O vigia Valter do Carmo, 28, disse que a queixa dos moradores sobre problemas no trânsito é antiga e que espera melhora na circulação dos veículos a partir da finalização das obras. “Aqui é uma região que engarrafa muito. Às vezes, começa às 16h30 e vai até 20h, 21h. Isso é quase todos os dias. É algo que já deveria ter sido feito há muito tempo”, frisou.

adblock ativo