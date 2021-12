Transalvador paralisa as atividades por tempo indeterminado

Os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) decidiram, em assembleia na manhã desta terça-feira, 13, paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira, 14.

Segundo o presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), Adenilton Júnior, a ação foi promovida devido ao impasse nas negociações em relação ao Plano de Cargos e Vencimentos durante reunião realizada nesta segunda-feira, 12. "Ficamos decepcionados que as discussões e decisões deixaram de ser técnicas e passaram a ser políticas, no que diz respeito a implantação do PCV", disse.

O presidente da associação ainda afirmou que nesta quarta, 14, e nesta quinta-feira, 15, só serão atendidas situações emergenciais e a partir de sexta-feira, 16, nenhum serviço será atendido.

Na tarde desta terça, os trabalhadores permanecem reunidos com o secretário municipal de gestão, Alexandre Pauperio. A equipe do Portal A Tarde entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), mas não obteve retorno.

