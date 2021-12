Transalvador notifica e recolhe "carro do ovo"

Um dos veículos do “carro do ovo” foi notificado e recolhido ao pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na quinta-feira, 24, por propaganda sonora emitida em volume abusivo e pertubação da ordem pública no Centro de Salvador.

De acordo com a Transalvador, a denuncia foi feita por moradores. O veículo foi enquadrado no artigo 283 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que prevê multa de R$ 195, 23 e 5 pontos ao motorista.

Após verificada regularidade do veículo, o condutor foi orientado e liberado, informou a transalvador.

