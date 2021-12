Transalvador notifica carros estacionados em vagas de idosos

Três veículos foram notificados por estacionar em vagas reservadas para idosos em um shopping de Salvador. A fiscalização surpresa durou cerca de uma hora e aconteceu nesta segunda-feira, 1º. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o órgão vai realizar novas ações nos estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a fiscalização, mais de 20 idosos foram orientados do procedimento correto para obter a autorização para estacionar nas vagas reservadas. De acordo com a legislação de trânsito, o carro deve ser identificado para estacionar nas vagas para pessoas com mais de 60 anos ou com deficiência.

O procedimento pode ser feito através do site da Transalvador, onde é feito o cadastro. Após dez dias, é necessário comparecer a sede do órgão, nos Barris, onde o documento será entregue. O cadastro é gratuito.

