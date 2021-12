Transalvador nega que Bandeira 2 vai acabar em Salvador

A Transalvador desmentiu nesta terça-feira, 27, boatos que circulam nas redes sociais sobre o fim da cobrança da Bandeira 2 nos táxis de Salvador.

O órgão esclareceu aos permissionários de táxi da capital baiana que isso não passa de boato e por meio de nota à imprensa, afirmou que, "de acordo com a Portaria nº 95/1995, do Inmetro, o valor a ser pago pelo passageiro, em Real, é o de registro no taxímetro, que opera em Bandeira 1 somente em dias úteis, entre 6h e 21h. A Bandeira 2 deve ser cobrada pelos taxistas nos dias úteis, entre 21h e 6h, nos sábados a partir das 14h, e nos domingos e feriados em qualquer horário. Nas corridas cuja origem ou destino seja o Aeroporto Dep. Luiz Eduardo Magalhães, a Bandeira 2 será sempre cobrada, assim como durante todo o mês de dezembro em corridas para qualquer destino".

A Transalvador ressalta também que, quando o táxi for utilizado por três ou mais passageiros com idade superior a cinco anos, o motorista também está autorizado a cobrar Bandeira 2 em qualquer horário. Outro detalhe é com relação às chamadas por telefone, que é facultado ao condutor cobrar R$ 3,75, valor de mais uma bandeirada, como taxa de deslocamento.

