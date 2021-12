Transalvador modifica trânsito e transporte para show de Ivete Sangalo

O show gratuito de Ivete Sangalo, que acontece no próximo domingo, 27, às 17h, no Comércio, como parte das comemorações do 462º aniversário de Salvador, provoca alterações no trânsito da região e reforço nas linhas de ônibus que transitam nas imediações do Largo do Mercado Modelo.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as mudanças acontecem por conta da necessidade de ¿disciplinar o tráfego de veículos¿ na região do Comércio ¿ Largo do Mercado Modelo. No retorno da Praça Cayru, em ambos os sentidos, o trânsito já está interditado desde o último dia 19 (sábado) e permanece assim até o próximo dia 2 de abril, por conta da montagem e desmontagem da estrutura de palco para a apresentação.

Trânsito ¿ As demais alterações acontecem a partir das 22h do sábado, 26, e terminam na madrugada da segunda-feira, 28, depois da 1h. Na Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), sentidos Barra e Túnel Américo Simas, a faixa da esquerda ficará bloqueada das 16h às 22h do sábado (Barra) e das 22h do sábado até as 9h do domingo, 27 (Américo Simas).



Entre a noite do sábado e a madrugada da segunda-feira, ficará proibida a circulação e o estacionamento de veículos na Avenida Contorno, sentido Barra, no trecho entre a Praça Visconde de Cayru e o Solar do Unhão, nas praças do Mercado e Visconde de Cayru (sentido Barra), e nas ruas da Conceição da Praia, Don Macedo Costa (Ladeira da Conceição), Dr. Manoel Vitorino e

Dionísio Martins.



Já no sentido Américo Simas, a proibição de tráfego e estacionamento se aplica à Avenida Contorno, à Praça Cayru e à Rua da Bélgica, entre as 9h do domingo, 27, e a 1h do dia seguinte. Na Ladeira da Montanha também fica proibido o estacionamento entre sábado à noite e segunda-feira durante a madrugada.



Os motoristas que costumam passar por esses locais terão como opção de tráfego a Praça da Inglaterra, a Rua Pinto Martins e a Ladeira da Montanha (sentido Avenida da França/Centro). No sentido Avenida Reitor Miguel Calmon/Comércio, as opções são a Ladeira do Gabriel, a Ladeira dos Aflitos, a Praça Mirante dos Aflitos, o Largo dos Aflitos, as ruas Carlos Gomes, Horácio Cézar, Politeama, Politeama de Cima, Direita da Piedade, Politeama de Baixo, Avenida Vale dos Barris, Praça Dr. João Mangabeira, Avenida Vasco da Gama/Dique, Avenida Presidente Castelo Branco¿Vale do Nazaré e Túnel Américo Simas.



Transporte ¿ No domingo, 27, toda a frota que cobre a área do bairro do Comércio opera com o mesmo número de veículos dos dias úteis, das 15h às 22h, incluindo as linhas quem fazem terminal na Barroquinha e os veículos adaptados com elevadores. Segundo a Transalvador, os serviços do Elevador Lacerda e do Plano Inclinado funcionam gratuitamente entre as 15h e as 23h do domingo.

Além da frota máxima, outros dez veículos reguladores estarão à disposição da equipe de fiscalização da Transalvador a partir das 16h, no Terminal do Aquidabã. Confira as opções de tráfego dos ônibus que circulam pelos trechos interditados:

LINHA DESTINO TRAJETO Avenida da França Campo Grande ¿ Via Avenida Contorno Seguem pela Ladeira da Montanha, retornando na Praça da Inglaterra e seguindo de volta pela Ladeira da Montanha Campo Grande e Vale do Canela Elevador Lacerda ¿ Via Avenida Contorno Seguem por Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Túnel Américo Simas, Avenida da França, com retorno da Praça da Inglaterra e Avenida Estados Unidos Piedade e Politeama Elevador Lacerda ¿ Via Avenida Contorno Seguem pelo Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Túnel Américo Simas, Avenida da França e retorno na Praça da Inglaterra até Avenida Estados Unidos Estação da Lapa Elevador Lacerda ¿ Via Avenida Contorno Seguem pela Avenida Vale dos Barris, Avenida Vasco da Gama (Dique), Túnel Américo Simas, Avenida da França, com retorno da Praça da Inglaterra até as avenidas Estados Unidos e Jequitaia

O acesso das autoridades ao Camarote Oficial do show acontecerá pela pista direita da Avenida da França e pelas praças do Mercado e Visconde de Cayru. Haverá saídas emergenciais com ambulâncias nas avenidas Estados Unidos e Miguel Calmon e na Rua Dom Macedo Costa.



Os veículos que estarão em serviço, como bombeiros, ambulâncias e viaturas da polícia terão livre trânsito pelo local, desde que devidamente identificados. Os demais só terão acesso por meio de autorização da Transalvador e caso as condições de segurança o permitam.



Para os moradores das vias interditadas, o acesso será garantido por meio de apresentação de comprovante de residência, como contas de água, telefone e energia elétrica. Segundo a Transalvador, ¿o tráfego voltará à normalidade tão logo a LIMPURB conclua os serviços de limpeza no local¿.

Um batalhão de 700 policias militares fará a segurança. Agentes da Guarda Municipal também atuarão nas imediações do evento. Além disso, será feito o controle dos alimentos comercializados. Agentes da Vigilância Sanitária fiscalizarão as condições de higiene dos produtos vendidos.



O processo de organização do evento passou pelo crivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

