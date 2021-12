Transalvador leiloa 190 veículos e sucatas

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador/SETIN) promoveu o leilão, na manhã desta terça-feira, 8, de 190 veículos e sucatas no auditório do Edifício Salvador Trade Center, na Avenida Tancredo Neves, 1.632, bairro do Caminho das Árvores.

A hasta pública visa cumprimento de lei sobre veículos removidos, apreendidos e não retirados pelos proprietários nos prazos estabelecidos. Entre os veículos leiloados, está uma Pajero TR4 2008, com lance mínimo de cerca de R$ 11 mil.



Os veículos serão leiloados nas condições em que se encontram (o público pode visualizar os veículos até ontem e tomar conhecimento do estado de conservação), e o vendedor e o leiloeiro não poderão ser responsabilizados pelos vícios ou defeitos. As sucatas significam, de acordo com o edital, veículos não-recuperáveis que destinam-se somente ao reaproveitamento de peças.

Pessoas físicas maiores de 18 anos, ou pessoas jurídicas podem participar do leilão. No ato do arremate, deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada CNPJ ou CPF; documento de Identidade previsto na Legislação Federal; comprovante de Residência.



