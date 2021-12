Transalvador fiscaliza implantação do Bilhete Único

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) começou neste domingo, 28, a fiscalização da implantação do Bilhete Único e da ampliação do Domingo é Meia, que agora poderá ser utilizada pelas pessoas que têm o Salvador Card.

As ações acontecem nas estações de transbordo como Iguatemi, Lapa, Pirajá e nos finais de linha. O superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, comanda pessoalmente o trabalho dos ficais na manhã desse domingo.

O Bilhete Único beneficia, numa primeira etapa, quem se desloca de uma região para outra da cidade (Salvador é divida em quatro regiões: Subúrbio, Miolo, Orla e Centro) no período de duas horas.

A partir de 3 de novembro usuários que pegarem ônibus na mesma região também vão receber o benefício, e na terceira etapa, sem data prevista por depender de concessão do serviço de transporte, beneficia quem pegar dois ônibus num período de três horas.

adblock ativo