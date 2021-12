Transalvador emite gratuitamente credenciais especiais de estacionamento

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está com um posto disponível no piso L1 do Shopping Piedade, localizado no Centro, para emissão gratuita de credenciais especiais de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, gestantes e lactantes. Os atendimentos acontecem aos sábados 19 e 26 de janeiro e durante o mês de fevereiro. Confira o cronograma de atendimento abaixo:

Janeiro:

19/01- 9h até 20h

26/01- 9h até 20h

Fevereiro:

02/02- 9h até 20h

09/02- 9h até 20h

11/02- 9h até 21h

12/02- 9h até 21h

13/02- 9h até 21h

14/02- 9h até 21h

15/02- 9h até 21h

16/02- 9h até 20h

18/02- 9h até 21h

19/02- 9h até 21h

20/02- 9h até 21h

21/02- 9h até 21h

22/02- 9h até 21h

23/02- 9h até 20h

25/02- 9h até 21h

26/02- 9h até 21h

27/02- 9h até 21h

28/02- 9h até 20h

Para solicitação da credencial, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

Idosos:

> Formulário de Solicitação de Credencial disponível no site da Transalvador após o cadastro, impresso e assinado;

> Documento oficial de identificação com fotografia, que conste o número do RG e CPF.

> Comprovante de residência, com data de emissão não superior a 03 (três) meses.

Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida:

> Formulário de Solicitação de Credencial disponível no site da Transalvador após o cadastro, impresso e assinado;

> Documento oficial de identificação com fotografia, que conste o número do RG e CPF.

> Comprovante de residência, com data de emissão não superior a 03 (três) meses.

> Atestado médico que contenha a indicação da deficiência e/ou mobilidade reduzida, de acordo com o Código Internacional de Doenças - CID, o carimbo, o CRM e a assinatura do médico, preferencialmente, emitido pelo serviço médico oficial da União, do Estado ou Município.

Gestante ou Lactante:

> Formulário de Solicitação de Credencial disponível no site da Transalvador após o cadastro, impresso e assinado;

> Documento oficial de identificação com fotografia, que conste o número do RG e CPF.

> Comprovante de residência, com data de emissão não superior a 03 (três) meses.

> Atestado médico que contenha a idade gestacional da requerente, o carimbo, o CRM e a assinatura do médico, preferencialmente, emitido pelo serviço médico oficial da União, do Estado ou Município.

A apresentação da credencial será indispensável para estacionar em vagas especiais, sejam elas nas áreas de Zona Azul ou em estabelecimentos privados.

