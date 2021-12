Transalvador decide manter greve após assembleia

A semana começa com os servidores da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) ainda em greve. Nesta segunda-feira, 19, os agentes realizaram uma assembleia no pátio da Gestão de Trânsito (Getran) e decidiram manter a paralisação. A greve foi oficialmente decretada na última sexta-feira, 16, em virtude do impasse entre o sindicato e a administração municipal, referente ao Plano de Cargos e Vencimentos.

O presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astran), Adenilton Junior, declarou que o secretário Alexandre Pauperio, que está à frente das negociações, desrespeitou o modelo do Plano que vinha sendo desenhado há nove meses, quando propôs a renúncia da data-base e a correção inflacionária dos anos de 2015 e 2016.

Ainda segundo Adenilton, "a cidade passa por mudanças, muitas delas direcionadas à mobilidade urbana, o que agrava a paralisação".

O secretário informou que a administração está aberta a negociações e que, apesar de entender às demandas dos manifestantes, existem restrições orçamentárias e financeiras que são entraves para que todas as solicitações sejam atendidas. Pauperio falou ainda que o Plano de Cargos e Vencimentos envolve muitas variáveis.

Até o momento, não está agendada nenhuma rodada de negociação entre as partes.

adblock ativo