Transalvador credencia pessoas para vagas reservadas

O cadastramento realizado pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), até 6 de setembro, no posto inaugurado ontem no Salvador Shopping, visa garantir a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida as vagas a eles reservadas em estacionamentos públicos e privados.

"Muitas vezes, o idoso chega em um supermercado, por exemplo, e perde muito tempo tentando estacionar, pois há carros ocupado indevidamente essas vagas", afirmou, a escrivã Célia Regina Pereira, 61 anos, que se credenciou, ontem, ao posto montado no piso L2 do shopping.



"Fizemos esforço para educar, mas agora estamos partindo para a infração. Usar uma vaga reservada sem a credencial é uma infração de trânsito e estamos autuando conforme a legislação", informou o secretário municipal José Carlos Aleluia, 65 anos, beneficiário do sistema.



Titular da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut), ele também compareceu ao posto do shopping - em frente à Central de Trocas - para se credenciar.



Documentos - O cadastramento é gratuito e pode ser feito das 9h às 22h, no shopping, ou na sede da Transalvador, nos Barris. Para isto, é necessário apresentar cópia e original de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência recente e atestado médico (em caso de deficiência). A credencial fica pronta na hora.



"O certificado deve ser colocado no painel do carro, em local visível para ser identificado, imediatamente, nas fiscalizações", pontua o subsecretário da Semut, Orlando Santos.



A medida é válida em toda cidade. "Se uma pessoa sem necessidades especiais estacionar o carro na vaga de deficiente no Pelourinho, o fiscal irá multar o dono, e o veículo pode ser rebocado", explica a assessora da Transalvador, Aura Gomes.



Ela ressalta, ainda, a importância de se realizar logo o cadastro: "O ideal é realizar o cadastro porque, dificilmente, o fiscal presencia o motorista saindo do carro, para verificar se ele é um idoso ou deficiente e não multá-lo".



O credenciamento feito por moradores de Salvador é válido em todo território nacional. A multa aos infratores é de R$ 53,21 e três pontos na Carteira de Habilitação.

adblock ativo