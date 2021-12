Transalvador começa a enviar credenciais para Carnaval 2016

Quem mora no entorno dos circuitos do Carnaval deve receber nos próximos dias as credenciais para acessar a região da folia de carro. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) enviou o primeiro lote com 24 mil adesivos para 12 mil residências. Ao todo, 70 mil credenciais serão emitidas em 2016.

Os primeiros a receber as credenciais são os moradores dos bairros das zonas amarela e verde. A área amarela é composta pela Av. Centenário, Jardim Apipema, Morro do Ypiranga, Morro do Gato, Sabino Silva e adjacências. Já a verde engloba o Corredor da Vitória e transaversais, Campo Grande, Canela, Rua Araújo Pinho e adjacências, Rua Banco dos Ingleses e região do Largo Dois de Julho.

O último lote será enviado em 4 de janeiro. Quem não receber até 12 de janeiro deve procurar um dos postos de atendimento da Transalvador para regularizar a situação.

Esse ano, os adesivos terão código de barras, o que permite identificar o proprietário do imóvel. A ideia é coibir irregularidades e fraudes.

