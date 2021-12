Transalvador autua 476 carros por estacionamento irregular

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), divulgou nesta sexta-feira, 11, o balanço desta semana (07 a 11/03) da Operação Tolerância Zero, que combate estacionamento irregular. A ação aconteceu no bairro do Comércio e ao todo foram 265 autos lavrados e 35 veículos removidos ao pátio da autarquia.

Segundo a Transalavdor, na semana passada, entre quinta-feira e sábado o órgão autuou mais 211 condutores e removeu 36 veículos, totalizando 476 notificações e 71 remoções.

Os bairros do Itaigara, Rio Vermelho, Pituba e Imbuí também passam pela fiscalização.

