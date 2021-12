Transalvador anuncia a instalação de 88 semáforos inteligentes

A partir dos próximos 15 dias, Salvador contará com um sistema de 88 semáforos inteligentes. Eles serão operados por 27 novos controladores que conseguem contabilizar o fluxo de veículos na via e se autoajustam para estabelecer o tempo de abertura e fechamento do fluxo para os motoristas. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito.

O parque semafórico de Salvador conta, no total, com 1.100 semáforos e 500 controladores. Os novos equipamentos, que estão instalados em 46 interseções semafóricas e representam 8% do total existente, já estão funcionando, mas em fase de ajustes, segundo o superintendente do órgão municipal de trânsito (Transalvador), Fabrizzio Muller.

O investimento é de R$ 12,5 milhões. Segundo Muller, os recursos são provenientes da iniciativa privada. “Foram dos shoppings centers, que deram como contrapartida. A prefeitura perdeu a cobrança dos estacionamentos, mas exigiu essa contrapartida que foi investida em creches e nos semáforos”, disse Muller.

Os controladores, que começaram a ser instalados no segundo semestre do ano passado, são os responsáveis pelo ajuste. Já o volume de veículos é medido por meio de sensores que foram instalados sob o asfalto, 80 metros antes do semáforo. “O controlador é a inteligência. É como se fosse um computador que controla o semáforo. Ele ajusta os tempos de todos os que estão na mesma área e otimizam o serviço”, afirmou Muller.

A nova tecnologia visa dar agilidade ao conjunto de sinaleiras da capital baiana

Tempo

Nos equipamentos que não têm os novos controladores, os tempos de abertura e fechamento do sinal de trânsito são feitos por meio de uma programação prévia. Já no caso dos 88 inteligentes, eles mesmo poderão verificar se uma via tem maior fluxo para deixar, por exemplo, o tempo de abertura do sinal maior. Na outra, onde o volume de veículos for menor, o sinal passará mais tempo no vermelho.

O sistema, segundo Muller, é o mesmo utilizado em cidades como Madri, na Espanha, e Moscou, na Rússia. Técnicos espanhóis estão acompanhando a fase de ajustes dos novos equipamentos. “Nesta fase que chamamos de micro-regulagem, é quando os controladores entendem a dinâmica do trânsito. O resultado que esperamos é de melhoria na fluidez das vias”.

A expectativa é que haja uma melhora de até 40% o fluxo nas vias contempladas.

O acompanhamento será feito no Núcleo de Operação Assistida (Noa) da Transalvador, onde a equipe de trânsito poderá monitorar os semáforos inteligentes. O projeto contempla ainda a instalação de dez câmeras de alta resolução.

Para interligar os controladores, foram usados 67 quilômetros de fibra óptica. “Quando um faz uma alteração, os outros se ajustam”, acrescentou o superintendente da Transalvador.

Inicialmente, os semáforos inteligentes foram instalados da rotatória da Praça Dr. João Mangabeira, nos Barris até a altura do Makro, na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), passando pelas avenidas Garibaldi, Juracy Magalhães e ACM. No entanto, a intenção do município é expandir para o restante da cidade.

Especialista

Analista de transporte e tráfego e especialista em mobilidade urbana, Cristina Aragón considerou que a iniciativa é válida porque os semáforos vão funcionar em função do fluxo de tráfego, o que, segundo ela, dará uma melhoria no trânsito das vias.

No entanto, Cristina Aragón observou que seria mais válido se houvesse a possibilidade de priorizar o transporte público da cidade. “O ideal é que fosse inteligente para dar prioridade ao transporte público a partir de faixas exclusivas de ônibus. Já passamos da hora de ter essas faixas, mas é importante ter o controle semafórico inteligente na cidade”, frisou.

Conheça o sistema

Controladores - Foram instalados 27 novos controladores para 88 semáforos inteligentes, em 46 interseções semafóricas

Sensores - Os novos equipamentos conseguem contabilizar, por meio de sensores instalados sob o asfalto, o fluxo de veículos nas vias

Autoajuste - Nas vias onde o fluxo de veículos é maior, o equipamento se autoajusta e permite um tempo maior de abertura do sinal. Naquelas onde o fluxo é menor, o tempo de sinal fechado é maior

Fibra Ótica - Os semáforos inteligentes são interligados por 67 quilômetros de fibra óptica. Quando um se ajusta, os demais se adequam às mudanças

adblock ativo