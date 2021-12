Transalvador ainda tem 96 veículos apreendidos no Carnaval

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) ainda aguarda a retirada de 96 veículos, entre carros e motos apreendidos durante o Carnaval. Os proprietários devem retirá-los no pátio do órgão localizado na Avenida Vale dos Barris, s/n, logo após o Complexo Policial.

Dos 1.045 veículos apreendidos durante o evento por estacionamento irregular, envolvimento em acidentes com vítimas ou em decorrência das blitze de lei seca, 949 já foram retirados até este sábado, 8.

A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e no sábado, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h. Não há liberação de veículos aos domingos.

Para obter o veículo de volta, o proprietário precisa pagar a taxa do guincho (R$ 264,25), as diárias correspondentes aos dias em que o veículo permaneceu no pátio (R$ 42,28), além da multa correspondente à infração.

No caso de estacionamento sob placa de proibição, a multa é de R$ 85,13 com quatro pontos na carteira de habilitação; para estacionamento em passeios ou canteiros, a multa é de R$ 127,69 com cinco pontos na carteira; e para infração por consumo de álcool, o proprietário precisa pagar multa de R$ 1.915,40 e, sendo o condutor infrator, precisa estar acompanhado de uma pessoa habilitada, já que tem a carteira recolhida com sete pontos.

Táxis - Restam poucos táxis aguardando seus proprietários no pátio da Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax), que funciona no mesmo local da Transalvador, mas em horário distinto.

As operações de fiscalização realizadas durante o Carnaval resultaram em 74 apreensões, muitas por cobranças de corridas sem uso do taxímetro.

O valor da multa varia de acordo com o histórico do permissionário. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e de 12h30 às 16h30.

