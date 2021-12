Transalvador adia alterações do trânsito na região do Iguatemi

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) adiou para a partir de meia-noite desta quarta-feira, 29, as modificações no trânsito da região do Iguatemi que estavam previstas para acontecer à meia-noite desta terça, 28. O órgão de trânsito alegou problemas de logística e não pode iniciar as atividades no local. O trânsito na região é intenso, na manhã desta terça-feira, mas flui sem retenções, segundo a Transalvador.

Os moradores do Caminho das Árvores e usuários das vias do bairro passam a ter uma segunda opção de saída para a Avenida Tancredo Neves que não apenas a Rua Milton Cayres de Brito. A partir de agora, os condutores de veículos em geral poderão sair do Caminho das Árvores descendo a ladeira da Alameda dos Umbuzeiros (ao lado do Centro Empresarial Iguatemi) e entrando na Avenida Tancredo Neves na área em frente ao Banco Itaú.

Já os condutores que vêm da Avenida Paralela em direção ao Caminho das Árvores, pegarão o Viaduto Nelson Dahia, entrarão na Rua Marcos Freire (região da Tend Tudo), passarão embaixo do Viaduto Mamede Paes Mendonça e terão como opção seguir em frente pela Alameda das Espatódeas ou dobrar à direita pela nova marginal de sentido único da Avenida Tancredo Neves retornando pelo Mundo Plaza, Suarez Trade, Centro Empresarial e Shopping Iguatemi.

Quem segue pela Avenida ACM (tanto os oriundos da área do Itaigara/Lucaia quanto aqueles que vieram do Bonocô/Rótula do Abacaxi) não poderão mais pegar a Avenida Tancredo Neves e passar embaixo do Viaduto Mamede Paes Mendonça para entrar na Alameda das Espatódeas (Caminho das Árvores).

Para ter acesso ao Caminho das Árvores, os motoristas deverão pegar a LIP (Ligação Iguatemi-Paralela), dobrar à direita na Rua Marcos Freire (Tend Tudo), passar embaixo do Viaduto Mamede Paes Mendonça e seguir adiante pela Alameda das Espatódeas. Ou então pegar, à direita, a nova via marginal de sentido único da Av. Tancredo Neves, no sentido Viaduto-Mundo Plaza-Iguatemi, e assim, ter acesso ao Iguatemi e Caminho das Árvores.

adblock ativo