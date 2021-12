Trans promove campanha para pagar cirurgia

A decisão de ter um corpo como desejava fez com que a estudante transexual Jenny Muller, 25, recorresse ao financiamento coletivo para arcar com os custos de uma cirurgia mamária. Por recomendações de amigos, ela decidiu criar a campanha Ajuda a mana, que conta com diversas atividades, além da vaquinha online.

“A ideia era vender apenas gelatina alcoólica no Carnaval, mas alguns amigos atentaram que outras pessoas do Brasil poderiam ajudar, aí me indicaram o financiamento e fizeram a campanha acontecer comigo”.

A campanha segue aberta no site até 31 de março e tem como objetivo final arrecadar R$ 5 mil: “Todo mundo tem algo que não lhe agrada, esse é o meu caso. Não trata-se apenas de uma questão estética ou uma obrigação para afirmar o meu gênero. Independentemente de qualquer coisa, sempre fui mulher”. Antes de promover a vaquinha, a estudante havia acompanhado a campanha para financiar a cirurgia de Théo Meirelles e Tito Carvalhal, dois meninos trans, e percebeu a sensibilidade da população à esta questão.

“Diferentemente do que pensam, não queremos mudar o corpo para sermos desejadas. Queremos que o nosso desejo seja respeitado. Sou artista e vivo de uma assistência estudantil precária, preciso recorrer a outros métodos para minha realização”, reforçou. Além da arrecadação por meio do site, um show-sarau, programado para abril, deverá ser realizado para complementar os valores.

Jenny nasceu em Salvador e morou no bairro de Cajazeiras até os onze anos, quando as condições financeiras fizeram sua família mudar para a cidade natal da mãe em Jaguarari, no norte do estado.

Os pais da estudante nunca se opuseram às decisões dela, mas não tinham como ajudá-la financeiramente com a cirurgia.

Caminhos

O entendimento sobre o corpo da pessoa e suas urgências tem motivado a realização de campanhas como financiamento coletivo. A maioria delas é promovida por pessoas que não possuem recursos para fazer o serviço particular e precisam recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelo SUS, o processo pré-eliminatório é desenvolvido pelo Centro Estadual de Diagnóstico Assistência e Pesquisa (Cedap) e conta com acompanhamento de psicoterapeuta, nutricionista e tratamento de hormônio, pelo tempo máximo de dois anos.

Ao fim desse processo, de baixa complexidade, o Cedap encaminha o paciente para o Ambulatório Transexualizador e, posteriormente, o direciona para o Hospital das Clínicas para os procedimentos cirúrgicos.

O ambulatório faz parte de um conjunto de referência do estado e foi criado em agosto de 2015. Entretanto, a instituição falta ser habilitada para receber recursos do Ministério da Saúde e da Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e promover outras ações, como tratamento hormonal.

O valor médio para a cirurgia de aumento mamário, em Salvador, custa de R$ 14 a 15 mil. No caso da redução mamária, há uma diminuição de R$ 2 mil neste valor.

Millena Passos, primeira mulher trans do país a atuar na Secretaria de Política das Mulheres (SPM) e presidente da Associação de Travestis de Salvador (Atras), reflete sobre a autonomia sobre o próprio corpo.

“Sabemos da importância do ambulatório, mas fica por conta dele nos dar a habilitação de transexual e repassar para as cirurgias. Meu entendimento sobre ser uma mulher é algo que eu mesma teci”, salientou.

