Traição teria sido o motivo de crime no Vale dos Lagos

O desejo de mãe e filha de passarem o Natal juntas começou a se tornar impossível na noite de sábado, 19. A filha, Francileide Souza da Conceição, de 26 anos, foi esfaqueada em diversas partes do corpo e morreu na manhã deste domingo, 20, no Hospital Geral do Estado (HGE). A mãe precisou ser hospitalizada, quando soube da morte da filha - a quem chamava de "minha princesinha".

Francileide foi esfaqueada pelo marido de prenome Domingos em um beco na Alameda Oscar Cruz, em Vale dos Lagos, conforme informações disponíveis em ocorrência do posto da Polícia Civil do HGE. No documento, consta que o casal brigava sempre porque ele desconfiava que ela o traía com outro homem. As agressões teriam ocorrido por isso.

No entanto, quatro moradores do Vale dos Lagos, onde a vítima morava, disseram que o casal manteve um relacionamento por dois anos, mas atualmente estava separado. Conforme os relatos, Francileide continuava na casa de Domingos porque não tinha para onde ir e aguardava receber documentos do Colégio Estadual Vale dos Lagos, onde passou para o 3º ano do Ensino Médio, para voltar a morar com a mãe, em Salinas da Margarida.

Domingos é comerciante e possui uma barraca no bairro. No sábado, ele fechou o comércio mais cedo porque a cerveja havia esquentado. Já em casa, dois homens disseram a ele que Francileide o traía no beco. "Ele pegou uma faca grande e saiu atrás dela. E a encontrou no beco com um cara. O rapaz correu quando viu a faca" contou um homem.

Pedidos de socorro

Francileide foi encontrada seminua e ensanguentada por um jovem que voltava da igreja e a ouviu gemer e pedir por socorro. A jovem foi enrolada em um lençol e levada ao posto de saúde em São Marcos e, de lá, transferida para o HGE, onde não resistiu à cirurgia.

Uma amiga disse que ela teve um dos rins e o fígado perfurados pelas facadas. Há relatos de que o suspeito foi visto em casa, durante a madrugada. Ele é procurado pela polícia. Os moradores preferiram não ter os nomes divulgados por medo de represália.

A delegada Kiyomi Pimentel, de plantão no Departamento de Homicídios (DHPP), não informou sobre o caso.

