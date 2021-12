"Trago amor de volta", promete lojista para vender carro

"Trago seu amor de volta em 3 dias". Parece uma promessa de cartomante, mas essa mensagem está no para-brisa de uma Mercedes Benz Classe ML 350, que é comercializada em uma revendedora de automóveis na avenida Barros Reis, em Salvador.

O anúncio inusitado foi ideia do gerente da Automave Seminovos, Flávio Soares. Ele conta que teve a ideia na noite anterior a um feirão de veículos que a loja ia participar. "Eu pensei: um carro desse traz a namorada ou o namorado de volta, então resolvi escrever", explica.

"Mineiro", como o gerente é conhecido, diz que foi a primeira vez que "brincou" para vender carro e nunca tinha visto estratégia de marketing semelhante, mas, de acordo com ele, o anúncio fez sucesso. "Todo mundo parava para tirar foto. As famílias entravam para ver. Consegui ibope para a loja", conta.

A Mercedes não conseguiu recuperar nenhum amor perdido, afinal o veículo orçado em R$ 175 mil não foi vendido, mas o gerente comemora o movimento na loja, já que, em dias de crise econômica, é necessário "inventar", como diz Flávio.

A percepção do profissional não é equivocada. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) constatou uma retração de 19,4% nas vendas de veículos nos sete primeiros meses de 2015, em comparação com 2014. Foram vendidos 1,3 milhão de carros este ano, enquanto em 2014 foram 1,6 milhão, segundo levantamento divulgado pela entidade no último dia 6 de agosto.

