Tragédia foi a terceira em Barro Branco em 40 anos

A tragédia desta segunda-feira, 27, foi a terceira ocorrida em Barro Branco, na avenida San Martin, nas últimas quatro décadas. Há 19 anos, em 21 de abril de 1996, 22 pessoas morreram - 15 crianças, três mulheres e quatro homens - após um deslizamento de terra no Morro do Morumbi, no Alto do Peru.

No local, um prédio de três andares, na Av. Boa Vista, foi carregado e resultou no soterrramento de cinco casas, além de danificar outras 15, deixando centenas de desabrigados.

O edifício, que apresentava várias rachaduras, já havia sido evacuado, mas os moradores da parte baixa do morro não foram avisados do perigo.

Eles foram surpreendidos pelo deslizamento, a maioria enquanto dormia. Alguns moradores, desesperados, tentaram retirar a água de dentro de casa no momento do acidente.

Na época, a prefeitura realizou um trabalho de remoção dos entulhos e de contenção na encosta. A localidade, considerada há muito tempo de altíssimo risco, foi palco de outra tragédia 25 anos antes, em 1971, quando cinco pessoas morreram.

