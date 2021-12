Tráfico obriga lojistas a fecharem as portas na Santa Cruz

Os comerciantes da Santa Cruz abriram suas lojas nesta sexta-feira, 21, cientes de que teriam que fechar as portas ao meio-dia. Isso porque, devido à ordem do tráfico de drogas do local, todos têm de ficar de luto obrigatório para o enterro do vigilante Luís Carlos Santos Silva, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21, no cemitério de Brotas. Silva foi executado com um tiro na cabeça na última quarta-feira, 19.

Devido ao ultimato do crime, os lojistas começaram a encerrar o expediente a partir das 10h30. Alguns, mais corajosos, negaram-se a fechar seus comércios. "Acho um absurdo termos que fechar por conta da morte de uma pessoa que nem conhecemos. Onde vamos parar com essa situação? Cadê a polícia?", bravejou um comerciante, que não quis revelar a identidade.

Medo - Outros, como Maria Sousa (nome fictício), não conseguiram trabalhar direito ao longo da manhã."Se não fizermos, ficamos marcadas pelo tráfico de drogas, que tem força aqui. Por isso, é melhor ter prejuízo do que perder a vida, não é mesmo?", declarou ela, inconformada com a situação.

A reportagem de A TARDE esteve no local, uma hora antes do prazo estabelecido para o fechamento das lojas, e verificou o clima de medo no local. Muitos estabelecimentos baixando as portas e os moradores assustados com a onda de violência. Até mesmo os motoristas de ônibus, estacionados no final de linha do bairro, estavam sem saber como se comportar.

Um dos policiais contou à reportagem que o titular da DT, o delegado Marcelo Sansão, esteve durante a manhã em reunião com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. Ele não soube afirmar, porém, se o encontro foi para falar sobre o toque de recolher na Santa Cruz.

Polícia - De acordo com o Major Marcelo Barbosa, coordenador geral das bases comunitárias de segurança da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina, não houve toque de recolher na região. Segundo ele, comovidos com a morte do vigilante, alguns comerciantes resolveram fechar as portas de seus estabelecimentos. "Eu fui pessoalmente ao local e dei garantia aos comerciantes que não havia nenhum toque de recolher", afirmou o major. Ainda segundo ele, a segurança no local foi reforçada com algumas viaturas extras realizando a ronda.

No entanto, conforme informações dos moradores, todo o comércio permanece fechado às 17h30min, além disso, nenhum ônibus do transporte público coletivo está chegando ao bairro.

