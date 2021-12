Tráfico impede até lazer com bola no Subúrbio Ferroviário

Em menos de 24 horas, a guerra entre facções rivais que atuam em duas localidades do bairro do Lobato - no Subúrbio Ferroviário -, fez mais duas vítimas. Carlos Alberto Santos Muniz, 16 anos, o Carlinhos, morreu, às 11h30 desta segunda-feira, 14, no Hospital do Subúrbio (HS), minutos depois de ser baleado nas costas e perna direita.

Na noite do domingo, 13, o amigo dele, Jonas Freire dos Santos Júnior, 19, já havia sido executado. Os dois jovens foram mortos na Rua Voluntários da Pátria, no Lobato, na localidade conhecida como Estação do Trem. Carlinhos foi baleado na porta de casa.

Segundo o delegado Alex Gabriel Chehade, do Departamento de Homicídios (DHPP), as vítimas foram mortas porque desobedeceram a ordem de um traficante que atua na Prainha do Lobato e no Fundão.

"A motivação foi a desobediência. Eles já estavam sendo ameaçados, não podiam passar para o outro lado para jogar bola", afirmou Chehade, ao revelar que traficantes de drogas da Prainha do Lobato e da Linha do Trêm estão em confronto. Os moradores destas ruas não podem transitar na área 'rival'.

Ainda conforme o delegado, cerca de quatro jovens que costumavam jogar bola com as vítimas também estão sendo ameaçados de morte.

Bando está na mira

De acordo com Chehade, horas após a morte de Carlinhos, os traficantes das duas áreas entraram em confronto e trocaram tiros.

O delegado revelou que Carlinhos e Jonas foram mortos por um grupo de cinco homens. Familiares disseram que os jovens não tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Os criminosos foram identificados e são procurados pela polícia. "Não podemos revelar os nomes para não atrapalhar as investigações", avaliou Chehade.

Ambulante foi vítima

No dia 19 de novembro, o ambulante Alex Fonseca dos Anjos, 26, foi morto a tiros, na Rua Camocim. Investigações apontaram que ele também foi executado após desobedecer a ordem do traficante que atua na Prainha do Lobato.

Assim como Carlinhos e Jonas, ele morava na Estação de Trem e teria passado para a Prainha do Lobato para trabalhar. Sob anonimato, um morador revelou que ele foi morto pelo mesmo bando que matou os dois jovens.

