Traficantes são presos por envolvimento em homicídios

Os traficantes Marcelo de Jesus Conceição, 23 anos (conhecido como "Marcelo Fuen"), Rayan Souza Silva e André Luís Souza Silva, ambos de 18 anos, foram presos por policiais da Rondesp/BTS. De acordo com informações da Polícia Civil, divulgada na manhã desta terça-feira, 29, os criminosos eram responsáveis por homicídio no bairro da Boa Vista do Lobato.

Eles foram flagrados na última quinta-feira, 24, na rua 29 de agosto, portanto 60 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, um tablet e mais cinco porções de maconha, quando iam em direção a um imóvel no Lobato. O trio foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Reinaldo Mangabeira, Marcelo é acusado de participar do assassinato de Marcelo dos Santos Pereira, ocorrido em 14 de março, e do duplo homicídio de Joênio José Andrade e Taiane Cristina Souza Queiroz, em outubro de 2014, na rua 13 de Maio, em Campinas de Pirajá. Ainda segundo o delegado, o crime tem relação com o tráfico de drogas.

Autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico, os criminosos estão na Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. A droga apreendida já foi encaminhada à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

