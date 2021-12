Traficantes matam membro de facção rival no Jardim Santo Inácio

Um tiroteio entre traficantes assustou moradores do Jardim Santo Inácio, por volta das 19h30, desta quinta-feira, 18. Imagens registradas em vídeo mostram criminosos do Bonde do Maluco, conhecida pela sigla BDM, atirando pelas ruas e contra integrantes de uma facção rival. Até o momento, há informações de uma pessoa morta.

O traficantes chegaram dando tiros de várias ruas, a ação durou menos de 10 minutos. A praça do bairro estava movimentada no momento, inclusive com pessoas que chegavam do trabalho.

Os moradores assustados se abrigaram nos estabelecimentos que estavam abertos. “Foram muitos tiros. O que vi foi pior que o pânico. Não sei explicar, só que corremos para um mercado e nos escondemos. Tinham pessoas lá dentro também e todos ficamos no chão", contou um morador sem se identificar.

As aulas da Escola Municipal Jardim Santo Inácio foram suspensas e só devem ser normalizadas na próxima segunda, 22. Já o comércio e os ônibus funcionam normalmente.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, afirmou que o diretor de operações da Polícia Militar, coronel Humberto Sturaro, garantiu segurança para os trabalhadores: “O coronel Sturaro garantiu para os trabalhadores que não vai ter nenhum problema e a gente acredita nisso. É por conta disso, que os rodoviários tomaram a decisão de fazer seu papel de ir e vir, de transportar as pessoas, declarou.

Mota ainda fala sobre os problemas enfrentados pelos rodoviários. “Pouco mais de seis meses atearam fogo no ônibus na entrada do bairro. Isso é um absurdo, porque o ônibus é para transportar toda a população. Nós rodoviários estamos convivendo com a violência diariamente. Nenhum ônibus foi atingido, porque o coletivo não era o foco no momento. Era uma crise do crime organizado, a gente não entra em nenhum conflito, mas infelizmente somos envolvidos, porque estamos no meio do fogo cruzado”, finalizou.

Viaturas da Polícia Civil e Militar fazem a segurança do local nesta manhã de sexta-feira, 19. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) diz que aumentou o efetivo no bairro.

"A Secretaria da Segurança Pública informa que as polícias Militar e Civil ampliaram, na noite de quinta-feira (18), ações ostensivas e de inteligência em Santo Inácio. O reforço por tempo indeterminado busca identificar e prender os autores de um homicídio, naquele bairro. A polícia apura se a vítima fatal tinha ou não envolvimento com o tráfico de drogas".

adblock ativo