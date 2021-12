Traficantes impõem toque de recolher em Marechal Rondon

Uma mensagem via aplicativo WhatsApp ordenando toque de recolher na tarde desta quarta-feira, 4, levou medo e apreensão aos moradores de Marechal Rondon. Parte do comércio foi fechado, escolas e o posto de saúde suspenderam o funcionamento.

No áudio, um homem avisa que a ordem partiu de dentro do presídio, em represália à morte de dois suspeitos de tráfico de drogas em confronto com policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 9ª CIPM (Pirajá), na noite da terça, 3, na localidade do Inferninho.

O adolescente David Uísner Santos de Jesus, 17, e Valdemir dos Santos Júnior, 20, morreram no Hospital do Subúrbio minutos depois de serem baleados. Na ação, Davi Laurentino dos Santos, 19, foi atingido no abdômen, ombro direito e perna direita e também foi levado à unidade hospitalar, onde permanece internado sob custódia da Polícia Civil.

Lucas Adson Santos, 19, foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele e Davi foram autuados em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Versão da PM

Os policiais militares relataram em depoimento que foram ao local para apurar uma denúncia de confronto entre traficantes rivais e, quando chegaram, foram recebidos a tiros. Com os quatro suspeitos, foram encontrados 161 papelotes de maconha, 76 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, uma balança de precisão, dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32, todos com munições deflagradas.

O major Romeu Nascimento, comandante da 9ª CIPM, negou toque de recolher. "Mais uma vez, alguém irresponsável usou as redes sociais para amedrontar a comunidade". Três viaturas e uma base móvel da polícia fizeram a segurança no bairro. Já os ônibus circularam normalmente.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o posto foi fechado, às 13h30, para preservar a integridade física dos funcionários, mas que nesta quinta será reaberto. A reportagem não obteve resposta da Secretaria Estadual de Educação.

adblock ativo