Traficantes escondiam 150 pedras de crack

Os traficantes Gustavo Silva Ferreira, de 20 anos, e um adolescente de 17, foram surpreendidos por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc) em casa, com 150 pedras de crack, no bairro do Pernambués, nesta quinta-feira, 21. Policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima encaminhada à polícia.

Segundo o coordenador dos Núcleos Regionais de Combate ao Narcotráfico NRCNs, delegado Guilherme Machado, a dupla é ligada à quadrilha do traficante Luciano Silva Santos, o "Babalu", atualmente custodiado no Complexo da Mata Escura. Luciano é apontado como líder do tráfico na região de Pernambués.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Autuado por tráfico de drogas, Gustavo seguiu para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), em Mata Escura. O crack apreendido, pesando cerca de 40 gramas, foi encaminhado para perícia.

