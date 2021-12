Traficantes decretam toque de recolher em Alto de Coutos

Um toque de recolher imposto por traficantes nesta segunda-feira, 11, deixou comércios e postos de saúde fechados no bairro de Alto de Coutos, Subúrbio Ferroviário de Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar.

Ainda segundo a polícia, o ato ocorreu após a morte de um traficante do local de prenome Nilson, na madrugada de domingo, 10, durante disputa pelo tráfico de drogas. Com isso, os criminosos disseminaram o medo na região e muitos comerciantes fecharam as portas nesta segunda.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, por meio de sua assessoria, confirmou que dois postos de saúde foram fechados por orientação da PM. São eles: Unidades de Saúde da Família do Congo e da Nova Constituinte. Não há previsão para que os mesmos voltem a funcionar normalmente.

Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-BTS), do Serviço de Missão Especial (SME) e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 18ª CIPM, estão reforçando o policiamento no bairro de Alto de Coutos nesta segunda, para garantir que a ordem pública seja mantida e tranquilizar moradores e comerciantes locais.

O reforço do policiamento será mantido no bairro até a que a situação seja normalizada, informou a PM.

