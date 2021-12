Traficantes com metralhadoras e espada causam terror na Santa Mônica

Moradores da Santa Mônica e bairros vizinhos vivem momentos de tensão devido à briga entre traficantes pelo comando do tráfico de droga na região. Nesta quarta-feira, 2, por exemplo, uma disputa entre os criminosos das facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando da Paz (CP) aterrizou a população, que precisou se trancar em suas casas. Fortemente armados, grupos dos dois lados percorreram as ruas do bairro em busca de rivais.

Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que chegou a ver cerca de 30 homens com fuzil, metralhadora e até mesmo uma espada na mão. Alguns moradores chegaram a registrar a ação dos bandidos, que trocaram tiros em diversos momentos.

A situação causou correria e os estabelecimentos comerciais foram fechados. Policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Liberdade, confirmaram o conflito entre os bandidos.

De acordo com eles, foi realizada uma ação conjunta com agentes das Rondas Especiais (Rondesp) na Santa Mônica e nos bairros vizinhos, como o Curuzu, nesta quarta, o que controlou o confronto. Contudo, os criminosos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido na ação entre os traficantes, segundo a polícia.

O policiamento na região foi reforçado com apoio de policiais da Operação Gêmeos e da Companhia Independente de Policiamento Tático/Rondesp BTS.