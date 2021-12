Traficante teria usado transexual para atrair segurança

Uma briga no Carnaval com um suposto traficante de drogas da localidade da Mangueira, no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, teria motivado o assassinato do segurança do Olodum Djair Souza de Assunção, de 40 anos, o Lombri, na tarde de terça-feira, 14, na avenida Porto dos Mastros, na Ribeira, próximo ao Hotel Ribeira.

De acordo com uma fonte, durante a passagem do bloco Olodum, no Circuito Barra-Ondina, Lombri deu um murro no rosto do homem, partindo o supercílio dele. No momento da confusão, o suposto traficante e alguns comparsas seguiam o bloco.

Ainda segundo relatos da fonte, enfurecido com a agressão sofrida, o homem teria descoberto o local onde Lombri trabalhava. Ele também teria conseguido o número do celular do segurança e pedido que a transexual Camila Albuquerque o atraísse para uma emboscada.

A polícia encontrou no celular de Lombri uma mensagem de Camila. Ela foi encontrada morta na manhã desta quarta, 15, na avenida Dois de Julho, em Águas Claras, próximo à rotatória do bairro de Cajazeira 10.

Camila estava com as mãos amarradas para trás e tinha lesões de tiros na cabeça, costas, tórax, axila e braço esquerdo. O corpo dela foi abandonado próximo a um contêiner de lixo.

Cerca de 500 pessoas acompanharam enterro de Lombri (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE)

Sepultamento

“Conhecia ele há muito tempo, o vi garoto. Era alegre, brincalhão. Colocava a vida dele em jogo para servir”, disse Lazinho, cantor da banda Olodum, durante o enterro de Lombri no Cemitério Campo Santo, na Federação, na tarde desta quarta. Cerca de 500 pessoas acompanharam o sepultamento do segurança.

O delegado Jamal Amad, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos, confirmou que uma das linhas de investigação para a morte de Lombri é a possível discussão dele com pessoas desconhecidas, há alguns dias.

Ele também trabalha com a hipótese de Camila ter atraído o segurança para o local da execução. O delegado Guilherme Machado, da 2ª Delegacia Central, diz que Camila pode ter sido morta por vingança. A polícia já identificou o dono da moto usada pelos assassinos de Lombri.

adblock ativo