Traficante que respondia em liberdade por homicídio é preso no Lobato

Um homem foi preso após ser flagrado traficando no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Emerson Bacelar Lacerda, conhecido na região como "Café", é investigado por homicídio em São Caetano e estava em liberdade provisória.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 14, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o flagrante aconteceu na tarde desta quarta, 13, na 2ª Travessa União. Foram encontrados 88 porções de crak e maconha com o suspeito.

Após a apresentação de Café na 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma), policiais civis e militares saíram em buscas e localizaram uma casa, também no Lobato, com mais maconha e pinos vazios, usados no tráfico da cocaína.

