Traficante que negociava drogas pelo celular é preso

Investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Laje, distante 226 quilômetros de Salvador, prenderam, nesta quarta-feira, 11, o traficante Rodrigo dos Santos Barbosa, de 25 anos, no povoado de Sete Voltas.

No momento da prisão, Rodrigo portava um celular e buchas de maconha. Todo material apreendido com ele será encaminhado para perícia.

De acordo com o policial Carlos Lima da DT de Laje, com o traficante foram encontradas 8 buchas grandes de maconha prontas para venda. No celular dele também foram encontradas várias conversas sobre comércio ilegal de drogas.

Rodrigo foi autuado em flagrante e ficará custodiado na carceragem da DT/Laje.

