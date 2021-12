Traficante que matou o PM em Marechal Rondon é preso

A polícia baiana prendeu nesta terça-feira, 16, o assassino do soldado PM Ângelo Manuel Marques da Silva, morto a tiros na porta de casa, na avenida Lígia Maria, em Marechal Rondon, no último domingo,14. O traficante José Leandro de Souza Moreira, o "Léo", 22 anos, matou o policial a mando a mando do traficante de prenome Bruno, que lidera o tráfico no "Inferninho", em Marechal Rondon. A motivação seria o fato de que o soldado vinha mantendo um relacionamento amoroso com uma mulher conhecida como Isabela, namorada de Bruno.

"Léo" foi capturado por uma guarnição da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lobato), e encaminhado à 3ª Delegacia de Homicídios (Baía de Todos os Santos) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a delegada Simone Moutinho, titular da 3ªDH/BTS, Léo foi reconhecido por testemunhas como autor dos disparos que assassinaram Ângelo. Bandido foi preso a caminho de uma das praias do subúrbio. Ele não tinha passagens pela polícia e é natural de Jacarepaguá, no Rio Janeiro. Foi autuado em flagrante, por homicídio qualificado, pela delegada Tamara Valéria e permanece custodiado na carceragem do Complexo Policial dos Barris.

