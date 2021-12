Traficante Piti é morto pela Polícia após perseguição em Candeias

Atualizada às 16h40

O traficante Eberson Souza Santos, 27 anos, conhecido como Piti, foi morto pela Polícia na madrugada desta segunda-feira, 6, após perseguição iniciada na noite de ontem, no município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Piti foi morto a tiros num sítio depois de ter escapado da perseguição iniciada próximo à cidade de Feira de Santana.

A morte de Piti foi confirmada pelo Posto Médico Luis Viana da cidade de Candeias, onde o traficante chegou, já sem vida, por volta das 7h30 da manhã desta segunda.

Na primeira abordagem, que começou na manhã de domingo por volta das 9 horas, outros dois bandidos, integrantes da quadrilha comandada pelo traficante, foram mortos. Erivaldo Bispo Bomfim, 29 anos, e Erisvaldo Assis Santana, 27, estavam em Ford Eco Sport, JQB-7172 quando foram abordados. Com eles, foram encontradas duas pistolas, munição, maconha, R$ 2.800 em dinheiro, pulseiras e correntes.

Outros dois homens estavam em outro veiculo, um Fiat Siena JPL-0227, um deles era o líder do grupo, Piti, que recebeu um tiro no peito e estava com uma das mãos quase decepada a balas.

Após a abordagem, o traficante conseguindo furar o cerco de policiais e fugiu para um sítio em Caboto, distrito de Candeias. Lá, ele tentava se recuperar dos ferimentos quando o local foi cercado pela polícia nesta madrugada. De acordo com o Comando Policial de Candeias, após o cerco houve um novo confronto, durante o qual o traficante foi atingido e morreu com vários tiros no corpo. De acordo com a polícia, o bandido teria resisitido à prisão.

O corpo do criminoso foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) em Salvador. O sepultamento deve ser no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Denúncia - Os policiais identificaram o sítio após receberem a denúncia de um morador da região, que ligou para a polícia informando que viu um homem “cambaleando” pelas redondezas e que parecia estar ferido.

Os dois perseguidos que escaparam do cerco neste domingo haviam fugido a pé por dentro de um matagal à margem da pista e não haivam sido localizados até o recebimento da denúncia.

“Piti” - O traficante fugiu do Presídio Salvador no dia 26 de junho, onde se encontrava desde 2002, preso sob a acusação de ataque a uma agência do Banco do Brasil em Xique Xique, em 2002.

De acordo com a Polícia, Piti é o líder do tráfico de drogas no Engenho Velho da Federação e exerceu seu poder mesmo durante o período em que esteve preso. No presídio, Piti Liderava a “Comissão da paz”, um grupo que negociava o cotidiano dos internos com a direção da unidade.

* Com informações de Deodato Alcântara e Eder Luis Santana, do A Tarde

