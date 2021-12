Traficante oferece R$ 60 mil para fugir de blitz e é preso por suborno

Um traficante, que não teve o nome revelado, foi preso durante uma blitz realizada na avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Mussurunga, na noite desta quarta-feira, 15, após tentar subornar policiais militares. De acordo com a Polícia Militar, durante as abordagens, os policiais suspeitaram de um veículo modelo Gol, transportando três pessoas, inclusive um homem envolvido com o tráfico de drogas no bairro de Cajazeiras.

Ao ser abordado, o suspeito tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$5.000,00 para que não fosse conduzido à delegacia. Após os policiais recusarem, ele insistiu mais uma vez e ofertou R$ 60 mil.

Os policiais deram a voz de prisão em flagrante e conduziram o criminoso ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois ele tinha acusações por homicídios e estava em liberdade condicional após ter sido preso, em Feira de Santana, por tentar subornar policiais para evitar prisão por porte ilegal de arma de fogo. Os outro comparsas que estavm no veículo também foram apresentados ao DHPP.

