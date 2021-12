Traficante mata homem em disputa por um cavalo

Uma disputa pela compra de um cavalo resultou na morte de Alexandre Moraes de Araújo, de 19 anos, assassinado a tiros, na última segunda-feira, 27, no bairro de Castelo Branco. O traficante Yuri dos Santos Sousa Almeida, 18, que também estava interessado no animal, matou Alexandre com uma pistola calibre ponto 40, apreendida pela polícia.

Yuri foi preso na tarde terça-feira, 28, na Rua 13 de Junho, em Sete de Abril, por investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Segundo a delegada titular Clelba Teles, Yuri teve ajuda de outro traficante para matar Alexandre. O comparsa apelidado de "Mano" está sendo procurado.

A polícia apurou que a vítima vinha sendo ameaçada pelos traficantes. O cavalo, alvo da disputa, pertencia a um amigo em comum dos interessados. Yuri foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado à Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

